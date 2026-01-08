言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！バラエティー豊かな4つの単語が並んでいるので、頭を柔らかくして考えてみてくださいね。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□かくと□□□□しょあき□□答えを見る↓↓↓↓↓正解：ない正解は「ない」でした。▼解説それぞれの言葉に「ない」を入れると、次のようになります。ないかく（内閣）とない（都内）