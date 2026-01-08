「ゴディバ」は、1月9日（金）から、チョコレートドリンク「ショコリキサー」の新フレーバー「生ショコラ ショコリキサー」と「生ショコラ ホットショコリキサー」を、全国の「ショコリキサー」取扱店で発売する。【写真】ホットも魅力的〜！新作「ショコリキサー」詳細■赤いハートのチョコレートをON今回登場するのは、なめらかな生チョコソースを使用した、リッチな味わいが特徴の新作「ショコリキサー」。「生ショコラ