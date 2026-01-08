コンディションが整えば、やはり別格なのか。今冬にアヤックスと契約した冨安健洋が全体練習に参加したようだ。アヤックスの専門サイト『AJAX SHOW TIME』は１月７日、「トミヤスがアヤックスのグループトレーニングに参加。ロッカールームで印象を残し、すぐにインパクトを与えた」と報じている。同メディアは、『De Telegraaf』紙の情報を元に、「アムステルダムのチームは火曜日、ヨハン・クライフ・アレーナで練習を行