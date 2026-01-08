警察の発表によりますと、1月8日午前8時半頃、浜松市中央区薬師町の県道で、路線バスが乗用車2台に衝突する事故がありました。けが人がいる模様ということです。信号待ちをしていた乗用車2台に路線バスが突っ込んだということです。 警察が事故の詳しい状況を調べています。