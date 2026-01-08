フジテレビの三上真奈アナウンサー（36）が8日までに自身のインスタグラムを更新。アイスを持った接近ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「今年もアイスをたくさん食べる一年にします」と宣言。写真でもアイスを持った接近ショットを投稿した。ネットでは「顔が小さいからアイスが大きく見える」「可愛い」「いつもキレイ」「かわいすぎ」「年々可愛さ増してる」などの声が上がった。