動画撮影にも対応したチェキ「instax mini Evo Cinema」が2026年1月30日に登場します。チェキ用フィルムに「動画にアクセスできるQRコードと動画の1シーン」を印刷することで撮影した動画を他人に手渡しすることができます。“チェキ”instax mini Evo Cinema™ | FUJIFILMhttps://instax.jp/mini_evo_cinema/ハイブリッドインスタントカメラ「instax mini Evo Cinema™（インスタックス ミニ エヴォ シネマ）」新発売 |