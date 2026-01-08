12月30日放送のライオンズエクスプレスでは、先週に引き続き埼玉西武ライオンズの外崎修汰選手にインタビューした模様を放送した。サードにコンバートした今シーズンを振り返ってもらった。 ――今シーズンは西口（文也）監督新体制になって、心機一転というシーズンでしたが、振り返ってどんな思いがありますか？外崎「昨年は本当に悔しい思いをして、今年こそという感じで、（西