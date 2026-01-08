12月31日放送のライオンズエクスプレスでは、前日に引き続き埼玉西武ライオンズの外崎修汰選手にインタビューした模様を放送した。シーズン途中からライトで出場することになった心境を訊いた。 ――8月中旬からライトでの出番が増えました。このきっかけはご自身からなのか、あるいは首脳陣からそういう話があったのですか？外崎「シーズン中は監督からもありました。途中、代打で出る機会が多くな