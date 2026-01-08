女優でヨガインストラクターの松本莉緒（43）が8日までにインスタグラムを更新。夫と長男の顔を年賀状で公開した。「1月7日となり,少しご挨拶が遅くなりましたいつも応援してくださっている皆さまへ、年始のご挨拶をさせてください。昨年は本当に大変お世話になりました。たくさんの出会い経験、成長に恵まれ、心より感謝しています変化しないものはなく、すべては移ろいゆく。けれど、自分の中にある真実や、大切にしたい軸は