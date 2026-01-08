BTSが、3月20日の復帰前に、米ビルボードチャートでトップになった。22年6月にリリースした「Run BTS！」が、6日に発表された最新チャート（10日付）で「ワールドデジタルソングセールス」部門1位となった。韓国メディアが報じた。同曲はアンソロジーアルバム「Proof」の収録曲。韓国メディアのスターニュースは8日「2日午前6時までブラジル、フィンランド、メキシコ、ギリシャなど計61カ国と地域のiTunes『トップソング』1位を記