アメリカのトランプ大統領は、2027年の国防予算について1.5兆ドル＝日本円でおよそ235兆円に大幅に増額するよう議会などに求めました。トランプ大統領は7日、2027年の国防予算について、「1兆ドルではなく1.5兆ドルとすることを決定した」と自らのSNSに書き込みました。アメリカの2026年の国防予算はおよそ9000億ドルですが、関税収入を財源にすると主張し、予算の大幅な増額を議会などに求めました。トランプ大統領は、現在の国際