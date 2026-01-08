8日午前10時17分ごろ秋田県内陸北部を震源とする地震がありました。大館市で震度2の揺れを観測しています。気象庁によりますと、震源は秋田県内陸北部で、深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは2.5と推定されています。この地震で、大館市で最大震度2の揺れを観測しています。津波はありませんでした。