吉野家ホールディングスが軟調。同社は７日の取引終了後、２６年２月期第３四半期累計（３～１１月）の連結決算を発表した。売上高は前年同期比９．８％増の１６６６億２８００万円、経常利益は同１．８％減の６１億４４００万円、最終利益は同０．５％増の３３億４６００万円となった。最終増益は確保したものの、９～１１月期は経常利益が約４１％減、最終利益が約３７％減と大幅な減益で着地しており、嫌気