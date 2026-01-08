８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５６円７８銭前後と前日の午後５時時点に比べ３０銭程度のドル高・円安となっている。 ７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円７６銭前後と前日に比べ１０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。米労働市場の減速が意識され一時１５６円３０銭台まで軟化したものの、米１２月ＩＳＭ非製造業景況指数が改善したことを