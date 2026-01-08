イオンが朝高後に値を消す展開。同社は７日の取引終了後、２６年２月期の連結業績予想の上方修正を発表した。今期の売上高予想を従来の見通しから２０００億円増額して１０兆７０００億円（前期比５．６％増）に引き上げた。また、これまで４００億円としていた最終利益予想を６００億～７００億円（同２．２～２．６倍）に見直した。ツルハホールディングスの連結子会社化による影響を反映した。これを材料視