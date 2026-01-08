「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の８日午前１０時現在で、ＴｅｒｒａＤｒｏｎｅが「買い予想数上昇」で３位となっている。 ８日の東京市場で、テラドローンはストップ高カイ気配。読売新聞オンラインが７日に「政府は、経済安全保障推進法に基づく特定重要物資に追加指定した『ドローン（無人航空機）』の国産化支援に乗り出す」と報じたことが買い材料となっているようだ。