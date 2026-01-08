信越化学工業は４日ぶり反落。中国商務省が７日、日本から輸入している半導体材料「ジクロロシラン」が不当に安い価格で販売されているとし、反ダンピング（不当廉売）調査を始めたと発表した。これとあわせて商務省が公表した資料には信越化や三菱ケミカルグループなどが挙げられたことが伝わっている。今後の影響を懸念した売りが出ているもようだ。三菱ケミＧも軟調に推移している。 （注）タイトル末尾の「◇」は本