全米女子プロゴルフ協会（LPGA）は7日、会場が決まっていなかった今季メジャー初戦シェブロン選手権（4月23〜26日）をテキサス州ヒューストンのメモリアルパークゴルフコースで開催すると発表した。同大会は毎年同じコースで開催されている。22年まではカリフォルニア州のミッションヒルズCCで、23〜25年はテキサス州のカールトンウッズ・クラブで行われ、昨年は西郷真央（24＝島津製作所）がメジャー初優勝を飾った。新たな