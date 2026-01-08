【ワシントン共同】米共和党の重鎮グラム上院議員は7日、X（旧ツイッター）で、超党派でまとめた対ロシア制裁強化法案について、トランプ大統領が採決に入ることを支持したと明らかにした。ウクライナ侵攻を支える資金源に打撃を与える狙いで、中国やインドなどロシア産石油を購入する国に制裁を科す内容。来週にも採決する見通し。トランプ氏は仲介するロシアとウクライナの和平交渉を巡り、後ろ向きな姿勢を維持するロシアの