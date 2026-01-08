イングランド・プレミアリーグのブライトンに所属する日本代表ＭＦ三笘薫（２８）が７日（日本時間８日）に圧巻のスーパーゴールを決めた。敵地の強豪マンチェスター・シティー戦に左サイドで先発した三笘は０―１で迎えた後半１５分、右サイドからサイドチェンジでボールを受けるとペナルティーエリア手前で相手２人をかわして中央にドリブルで切り込む。新たにブロックに来た選手たちの間を狙って、右足一閃。ゴール右隅に流