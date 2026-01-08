マンチェスター・シティ戦で活躍海外サッカー・イングランド1部ブライトンに所属する日本代表MF三笘薫が7日（日本時間8日）、強豪マンチェスター・シティとの一戦で見事なミドルシュートを決めた。チームは1-1で引き分けたが、負傷から復帰後初ゴールに、日本のサッカーファンも沸いている。先発復帰した前節に続き、この日も先発メンバーに名を連ねた三笘。主戦場である左サイドの仕掛けから魅せた。1点を追う後半15分にペナ