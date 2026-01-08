俳優の松嶋菜々子が８日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）にスタジオ生出演した。松嶋は、この日スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「おコメの女―国税局資料調査課・雑国室―」（木曜・午後９時）に主演。ドラマと同じショートヘアに黒ぶちメガネ、グレーのスーツ姿でスタジオに登場した。司会を務める羽鳥慎一アナウンサーから「今回こちらの衣装で出演されている」と紹介された松嶋は「国