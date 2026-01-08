セガ フェイブから「お茶犬」と、韓国コスメ「Coralhaze（コーラルヘイズ）」がコラボした「デュードロップティント」が登場。「お茶犬」に着想を得た、特別仕様の限定リップ4色が誕生します☆ セガ フェイブ『お茶犬×Coralhaze』デュードロップティント  発売日：2026年1月19日（月）PLAZA・ハンズ・ロフト（一部店舗除く）2026年2月2日（月）バラエティショップ（一部店舗除く）価格：各1,650円（税込）容器サイ