ローソンは、2026年1月13日(火)より、関東甲信地区の店舗にて「ご当地！うまいもん祭」を開催します。スイーツコーナーには、見た目のインパクトと味わいにこだわった、特大のみたらし団子が登場します。 ローソン「ご当地！関東うまいもん祭」たれにおぼれる！おっきなみたらし団子2個入 発売日：2026年1月13日(火)価格：279円(税込)販売場所：関東甲信地区のローソン店舗 一見すると煮卵と見間違えるほ