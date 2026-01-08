スペインで新婚旅行を楽しんでいる俳優のキム・ウビン＆シン・ミナ夫妻の目撃談が伝えられた。最近、オンラインコミュニティなどでは、スペインの韓国料理店を訪れたキム・ウビンとシン・ミナの姿を収めた写真が共有された。写真を見ると、キム・ウビンは海が見える窓を背にして座っており、ワイン色のニットにジーンズを着用している。彼の晴れやかな笑顔と、左手薬指の結婚指輪が目を引く。写真にシン・ミナの顔は写っていないが