ローソンは、2026年1月13日(火)より、関東甲信地区限定で「ご当地！うまいもん祭」商品を展開します。定番の玉子サンドに、関東ならではの「濃口醤油」アレンジを加えた新商品が登場します。 ローソン「ご当地！関東うまいもん祭」香ばしい！濃口醤油たれの玉子サンド 発売日：2026年1月13日(火)価格：300円(税込)販売場所：関東甲信地区のローソン店舗 焦がし醤油だれを効かせ、香ばしく焼き上げた厚焼き