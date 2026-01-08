俳優のイ・ミンジョンは、授賞式でハートポーズを求められたが応じず、アン・ソンギさんを追悼した。6日、イ・ミンジョンはソウル中区奨忠洞（チュング・チャンチュンドン）の新羅ホテルで行われた「2026大韓民国ファーストブランド大賞」授賞式に出席し、芸能人ユーチューバー部門の大賞を受賞した。黒のワンピースを着て胸に白い花をつけたイ・ミンジョンは、フォトウォールでの撮影中に「ハートポーズ」を求められたが、「今日