ローソンは、2026年1月13日(火)より、関東甲信地区にて「ご当地！うまいもん祭」を開催します。ランチや夕食にぴったりの、野菜をふんだんに使用した醤油ラーメンがラインナップされます。 ローソン「ご当地！関東うまいもん祭」野菜たっぷり！香ばし濃口醤油ラーメン 発売日：2026年1月13日(火)価格：599円(税込)販売場所：関東甲信地区のローソン店舗 たっぷりの野菜炒めをトッピングした、食べ応えのあ