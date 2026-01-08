ローソンは、2026年1月13日(火)より、店内で調理を行う「まちかど厨房」展開店舗（関東地区）にて、香り高い唐揚げ弁当を発売します。出来立ての美味しさにこだわる「まちかど厨房」から、関東の醤油文化を取り入れたメニューが登場します。 ローソン「ご当地！関東うまいもん祭」【まちかど厨房】焦がし濃口醤油の“香ばし唐揚”弁当 発売日：2026年1月13日(火)価格：592円(税込)販売場所：関東地区のまちかど