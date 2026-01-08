ローソンは、2026年1月13日(火)より、関東甲信地区限定で「ご当地！うまいもん祭」を開催します。関東の醤油文化を象徴する、香ばしさとボリュームを兼ね備えた焼おにぎりがラインナップされます。 ローソン「ご当地！関東うまいもん祭」大きな！直火で焼いた焼おにぎり 発売日：2026年1月13日(火)価格：198円(税込)販売場所：関東甲信地区のローソン店舗 商品名の通り、満足感のある大きさが特徴の焼おに