ローソンは、2026年1月13日(火)より、関東甲信地区の店舗にて「ご当地！うまいもん祭」を開催します。関東エリアの代表として、濃口醤油の香ばしさを活かした新作からあげクンが登場します。 ローソン「ご当地！関東うまいもん祭」からあげクン 香ばしさ広がる焦がし濃口醤油味 発売日：2026年1月13日(火)価格：298円(税込)販売場所：関東甲信地区のローソン店舗（東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉