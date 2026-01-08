５日、理県畢棚溝スキー場でスノーモービルに乗って遊ぶ観光客。（理県＝新華社記者／江宏景）【新華社成都1月8日】中国四川省アバ・チベット族チャン族自治州理県畢棚溝スキー場で5日、第12回全国大衆氷雪シーズンと四川省第8回全民健身氷雪シーズンイベントが始まった。５日、理県畢棚溝スキー場の氷結した滝の前で記念撮影する観光客。（理県＝新華社記者／江宏景）開幕式では、四川・重慶クロスカントリースキー大会や氷雪