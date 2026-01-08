農業の模範的な経営や担い手の育成に力を尽くす、県の「農業士」の認定式が７日、宇都宮市で行われました。 栃木県の農業士は、地域の農業の発展や若い農業者の育成などで活躍する人を県が認定しているものです。 ２０２５年度は『農業士』に１４人、長年にわたり農業士として積極的に活動してきた『名誉農業士』に１０人が新たに認定されました。 認定書を手渡した福田富一知事は、「栃木県の豊かな農業・農村を次の世代に引き