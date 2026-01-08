年末から年始の贈り物として人気がある洋ラン。栃木県内各地で育てられた洋ランを一堂に集めた恒例の展示会が、８日から宇都宮市の商業施設で始まりました。 コチョウランやカトレア、それにシンビジウムなど個性豊かな洋ランが並びます。 宇都宮市の福田屋ショッピングプラザ宇都宮店で開かれている「とちぎ蘭展」です。 県内の生産者でつくる県洋蘭生産組合が、洋ランの魅力を広く知ってもらおうと毎年この時期に開いています