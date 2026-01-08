１月７日には一年の無病息災を願い「七草がゆ」を食べる風習があります。 下野市の幼稚園では園児たちに「七草がゆ」が振る舞われました。 下野市にある薬師寺幼稚園では子どもたちに日本の伝統的な風習を学んでもらおうと毎年１月７日に「七草がゆ」を提供しています。 今年は、午後のおやつの時間に０歳から６歳までのおよそ３６０人の園児たちに一杯ずつ配られました。 セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ