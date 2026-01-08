コロンビアのペトロ大統領＝2025年12月、ボゴタ（ロイター＝共同）【ロサンゼルス共同】トランプ米大統領は7日、コロンビアのペトロ大統領と電話会談したと自身の交流サイト（SNS）で発表した。ペトロ氏から、トランプ氏が問題視する麻薬の密輸に関し説明があったと明かし「近い将来に会えるのを楽しみにしている」とした。トランプ氏はコロンビアに攻撃する可能性を示唆し、両国関係は悪化していた。コロンビア外務省によると