８日に放送されたＮＨＫ「あさイチ」に、ＮＨＫきっての鉄道ファンの近田雄一アナウンサーが登場。一時、「近田アナ」がトレンド入りした。この日の「あさイチ」は、「ばけばけ」に出演の円井わんが島根・出雲を旅行したＶＴＲを放送。その後、松江の売布神社からの中継で登場したのが現在、松江放送局勤務の近田アナだった。近田アナは、円井のかわりにおみくじを引くことになり、「がんばります」と言うも、微妙な「吉」で