美容ライター・コスメコンシェルジュのあやのです。メイクを変えなくても、使うアイテムをアップデートするだけで印象はぐっと垢抜けるもの。そこで今回は、ロフトで買えるアイメイクアイテムの中から、大人の目元を今っぽく更新してくれる5アイテムを厳選しました♡ぜひチェックしてみてくださいね！【詳細】他の記事はこちらエテュセ アイエディション カラーパレット（23 スノウピンク）エテュセ アイエディション カラー