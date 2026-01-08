ダイソーをパトロール中に、キッチングッズ売り場で見つけたこちらの商品。よくある保存容器かな〜？と思いきや、なんとこれ1つで保存・調理・食事がこれ1つで完結する高スペックなアイテムだったんです！容器は耐熱ガラス製なので、プラスチック製に比べて色やニオイ移りに敏感にならなくていいのが◎おすすめですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：正方形保存容器（エア弁付、240mL）価格：￥220（税込）サイズ（約）