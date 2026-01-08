トラベル用の収納ケースの種類がとにかく豊富なダイソー。どれを選べばいいのか悩んでしまいますよね。そこで今回おすすめしたいのが『トラベル収納ケース（外ポケット付）』。収納力抜群で、プライバシーもしっかり守れる優れものです！ダブルファスナーで大きく開いて整理整頓しやすいのも◎さらに嬉しい秘密が…！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：トラベル収納ケース（外ポケット付）価格：￥330（税込）サイズ（約）