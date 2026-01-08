グラテロルがドジャースと合意。今季復帰する見込みだ(C)Getty Imagesドジャースが右腕のブラスダー・グラテロルと年俸280万ドル（約4億4000万円）で合意し、年俸調停を回避したと報じられた。【写真】ワトソンさんが投稿した顔を寄せ合う大谷翔平夫妻の写真を見るドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は「グラテロルは、2024年に負った肩の関節唇損傷（かんせつしんそんしょう）により、昨季の全試合を欠場した。この右