１月７日夕方、大阪府岸和田市で車が警察官をボンネットに乗せたまま約７００ｍ逃走しました。警察は殺人未遂の疑いで車を運転していた男の行方を追っています。警察によりますと、７日午後５時半前、大阪府岸和田市の「岸和田駅前通商店街」で、交通違反取り締まり中の警察官が、通行禁止の時間帯に走行していた車に対し、停止を求めたところ、車は急発進し警察官をボンネットに乗せたまま逃走したということです。車は、急