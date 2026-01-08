小泉進次郎氏小泉進次郎防衛相は8日のフジテレビ番組で、中国が発表した軍民両用（デュアルユース）品目の対日輸出規制強化について、防衛関連産業への影響を注視する考えを示した。「どのように影響が出るのかは現時点ではまだ分からない」とも語った。対象を日本に限定した中国の措置に関して「国際的な慣行から外れている」と指摘。中国に対して抗議していく必要性を訴えた。国際法違反との指摘もある米国のベネズエラ攻