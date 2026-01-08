アジア最大級の国際詐欺組織とされる中国系企業のトップがカンボジア当局に身柄を拘束されました。カンボジア政府は7日、首都・プノンペンに本社を置く中国系企業「プリンス・ホールディング・グループ」のチェン・ジー会長を6日に拘束したと発表しました。「プリンス・ホールディング・グループ」は世界各地に拠点を置き、不動産開発や金融など多岐にわたる事業を展開する一方、特殊詐欺や人身取引、資金洗浄などの犯罪に関与した