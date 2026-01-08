小泉防衛大臣は8日午前、フジテレビの「サン！シャイン」に出演し、中国政府による軍民両用製品の日本への輸出禁止措置について「国際的な慣行から外れることで、しっかりと物申さないといけない」と強調した。番組で小泉大臣は「中国が他の各国貿易相手に対してやっていることではなくて、日本だけにやってるんですよ。このことは国際的な慣行から外れることなので、やはりこのことに対しては、しっかりとものを申さなければいけ