楽天は８日、「楽天モバイル最強パーク宮城」の室内練習場で新人合同自主をスタートさせた。支配下６人、育成５人の計１１人が参加。ドラフト１位・藤原聡大投手＝花園大＝は体調不良のため姿を見せなかった。５日に入寮した若武者たちのプロ生活が本格的に始動した。背番号入りのビブスを着用。午前１０時にウォーミングアップなどが始まった。