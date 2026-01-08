新日本プロレスの１・４東京ドーム大会で引退した棚橋弘至社長が６日、都内の新日本プロレス事務所で記者会見しドーム大会の視聴者数を発表した。棚橋社長は、超満員札止めとなる４万６９１３人の観衆が埋め尽くしたドームでＡＥＷのオカダ・カズチカとの引退試合で３３分０３秒の激闘の末、敗れ２６年に及ぶレスラー人生に終止符を打った。記者会見で社長は「私の引退記念大会として開催いたしました。１月４日、東京ドーム