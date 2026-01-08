8日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝156円台後半で取引された。午前10時現在は前日比29銭円安ドル高の1ドル＝156円77〜81銭。ユーロは24銭円安ユーロ高の1ユーロ＝183円03〜11銭。米国で経済指標が市場予想を上回り、円を売ってドルを買う動きが優勢となった。市場では「米国の雇用統計発表を控え様子見ムードが強く、大きな値動きにはつながりにくい」（外為ブローカー）との声があった。