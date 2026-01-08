ニューヨークでは「経験がない人のほうが少数派なのでは？」と思えるほど、“解雇”が日常の一部として受け止められているといいます。本稿は、ニューヨーク在住23年目のファッション／テクニカルデザイナー・あっち氏の著書『ニューヨークとファッションの世界で学んだ 「ありのままを好きになる」自信の磨き方』（KADOKAWA）より一部抜粋・再編集して、米国の解雇事情と働く際の心構えをご紹介します。アメリカにおける「解雇」