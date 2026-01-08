スポーツの全国大会で優秀な成績をあげた三重県内の中学生や高校生らを称える表彰式が7日、津市の三重県庁で開かれました。選手たちの功績を称えるとともに三重県の競技力向上を目的に毎年、三重県教育委員会が行っているものです。今年度は、昨年滋賀県で開かれた国民スポーツ大会や全国障がい者スポーツ大会などに出場し上位に入賞した個人や団体の選手のべ140人とその指導者が表彰されました。このうち、複数の大会で優勝した選